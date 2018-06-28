"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" досрочно освободил от обязанностей члена правления Карину Цуркан, сообщила компания. Цуркан обвиняется в шпионаже в рамках уголовного дела и арестована.

В "Интер РАО" произошли и другие кадровые перестановки: член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов назначен на должность члена правления, курирующего взаимодействие с органами государственной власти. Место Мирсияпова в должности руководителя блока стратегии и инвестиций займет Алексей Маслов, занимавший пост директора по стратегии в блоке стратегии и инвестиций.

На должность заместителя руководителя дивизиона "Экспорт" - врио руководителя блока трейдинга назначена Александра Панина. Она будет совмещать эту должность с прежней - постом заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией".

"Перед обновленной командой поставлена задача существенно повысить эффективность работы активов группы в ходе реализации масштабной программы модернизации тепловой энергетики, внедрения механизмов эталонного сбыта и альтернативной котельной и других вызовов, которые сегодня стоят перед "Интер РАО", сообщает компания со ссылкой на приводятся в сообщении слова председателя правления "Интер РАО" Бориса Ковальчука.

Уголовное дело

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание по ней - 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам (в случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене). По данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. МИД Румынии уже сделал запрос о причинах задержания Цуркан.

На сайте "Интер РАО" указывалось, что Карина Валерьевна Цуркан входит в состав правления компании, с 2012 года являлась руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО" и владела 0,0354% уставного капитала компании. 19 июня в "Интер РАО" ТАСС сообщили, что Цуркан находится в отпуске.