Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже

Экономика и бизнес
28 июня, 16:49 дата обновления: 28 июня, 17:28 UTC+3

Ранее ее арестовали до 13 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" досрочно освободил от обязанностей члена правления Карину Цуркан, сообщила компания. Цуркан обвиняется в шпионаже в рамках уголовного дела и арестована.

Смотрите также

Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан

МИД Румынии не получил официального сообщения от властей РФ о Карине Цуркан

В ОНК сообщили, что Карина Цуркан не жалуется на условия содержания в СИЗО

В "Интер РАО" произошли и другие кадровые перестановки: член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов назначен на должность члена правления, курирующего взаимодействие с органами государственной власти. Место Мирсияпова в должности руководителя блока стратегии и инвестиций займет Алексей Маслов, занимавший пост директора по стратегии в блоке стратегии и инвестиций.

На должность заместителя руководителя дивизиона "Экспорт" - врио руководителя блока трейдинга назначена Александра Панина. Она будет совмещать эту должность с прежней - постом заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией".

"Перед обновленной командой поставлена задача существенно повысить эффективность работы активов группы в ходе реализации масштабной программы модернизации тепловой энергетики, внедрения механизмов эталонного сбыта и альтернативной котельной и других вызовов, которые сегодня стоят перед "Интер РАО", сообщает компания со ссылкой на приводятся в сообщении слова председателя правления "Интер РАО" Бориса Ковальчука.

Уголовное дело

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание по ней - 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам (в случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене). По данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. МИД Румынии уже сделал запрос о причинах задержания Цуркан.

На сайте "Интер РАО" указывалось, что Карина Валерьевна Цуркан входит в состав правления компании, с 2012 года являлась руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО" и владела 0,0354% уставного капитала компании. 19 июня в "Интер РАО" ТАСС сообщили, что Цуркан находится в отпуске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости