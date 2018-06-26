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МИД Румынии не получил официального сообщения от властей РФ о Карине Цуркан

Международная панорама
26 июня, 18:57 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 26, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Теодор Мелешкану отметил, что в ведомстве попытались получить от российского посла определенные разъяснения, но все располагают только информацией, опубликованной в прессе

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БУХАРЕСТ, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил во вторник, что МИД не получил официального сообщения от российских властей относительно Карины Цуркан, обвиненной в России в шпионаже в пользу Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

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"Сейчас у нас нет официального сообщения от российских властей, - сказал глава внешнеполитического ведомства в Сенате. - Мы попытались получить от российского посла определенные разъяснения, но все располагают только информацией, опубликованной в прессе. До сих пор у нас не было обращения о консульской поддержке с нашей стороны ни от России, ни от семьи".

Ранее Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которая имеет российское и румынское гражданство, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"). По данным источника, она подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

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