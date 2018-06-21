Карина Цуркан и ее родственники пока не обращались в посольство Румынии в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ни Карина Цуркан, арестованная во вторник по обвинению в шпионаже и имеющая гражданства Румынии и России, ни ее родственники пока не обращались в румынское диппредставительство в Москве. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе посольства.

"Пока никто не обращался: ни родственники, ни сама гражданка Цуркан, ни ее представители, - отметили в дипмиссии. - В любом случае мы готовы оказать ей консульскую поддержку".

Представители посольства сообщили, что готовы давать комментарии по аресту Цуркан или предпринимать какие-либо действия только после получения официальной информации от российской стороны.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карины Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Цуркан 28 июня в 10:00 мск. По данным источника, Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"). Максимальное наказание по ней - 20 лет лишения свободы.