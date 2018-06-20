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МИД Румынии готов оказать консульскую поддержку подозреваемой в шпионаже Карине Цуркан

Международная панорама
20 июня, 15:27 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 20, июня. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства Теодор Мелешкану отметил, что не получал официального сообщения от российского посольства по этому вопросу

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БУХАРЕСТ, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану сообщил, что не получал официального сообщения о задержании российскими правоохранительными органами члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу Румынии, уточнив, что в случае необходимости МИД готов оказать ей консульскую поддержку. Об этом сообщило агентство Agerpress.

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Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"

"Это - ситуация, которая пока вырисовывается только на уровне прессы, у нас нет никакого официального сообщения от российского посольства по этому вопросу, - сказал он журналистам в парламенте. - Действительно, речь идет о гражданке, у которой несколько паспортов, несколько гражданств, - российское, молдавское и румынское. В случае необходимости мы готовы оказать ей консульскую поддержку, если задержание этой гражданки будет подтверждено официально".

"Единственное, что мы можем сделать, - предложить ей консульскую поддержку, чтобы убедиться, что ее права уважаются в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавил министр.

Мелешкану уточнил, что не обсуждал этот случай с руководителями румынских спецслужб, но обсудит, если подтвердится, что речь идет о реальном случае.

Корреспондент ТАСС в Румынии обратился с просьбой о комментарии по этому вопросу в МИД и Службу внешней разведки, однако ответа пока не получил.

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