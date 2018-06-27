В ОНК сообщили, что Карина Цуркан не жалуется на условия содержания в СИЗО

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Обвиняемая в шпионаже в пользу Румынии Карина Цуркан, находящаяся в СИЗО "Лефортово", не жалуется на условия содержания. Об этом ТАСС сообщил в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили сегодня Карину Цуркан в СИЗО "Лефортово", в целом у нее нет жалоб на условия содержания, хотя есть определенные сложности с питанием. Она говорит, что из любви к животным не ест мяса уже 25 лет, но употребляет в пищу рыбу", - сказал Мельников, отметив, что ее в СИЗО дают почти каждый день. По его словам, Цуркан уже получает продуктовые передачи от родственников.

"Она также сказала, что ей противопоказано мучное, сладкое и молочное. В этой связи члены ОНК обратились к начальнику медсанчасти с просьбой осмотреть Цуркан и обсудить с ней режим питания", - отметил Мельников.

Ответственный секретарь ОНК Москвы также пояснил, что существующие нормативные не предусматривают специальных диет с учетом мировоззрения заключенных. "В частности, нет обязанности СИЗО предоставлять специальное питание мусульманам, иудеям или постное меню православным, как и нет вегетарианского меню. Специальное питание предоставляется лишь по медицинским показаниям, например диабетикам", - уточнил Мельников.

19 июня Лефортовский суд арестовал Цуркан, подозреваемую в шпионаже, до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "Секретно". По данным источника, Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"). Максимальное наказание по ней - 20 лет лишения свободы.