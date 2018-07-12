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Нарушенное из-за ДТП движение поездов в Сочи восстановлено

Происшествия
12 июля, 17:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, июля. /ТАСС

Объекты железнодорожной инфраструктуры в результате ДТП не пострадали

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СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Движение поездов, нарушенное из-за ДТП на железнодорожных путях, восстановлено в Сочи, сообщила в четверг пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее сообщалось, что днем на перегоне Хоста - Мацеста с проходящей на обрыве над железной дорогой трассы упал грузовик. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля.

"С 16:45 движение на двухпутном перегоне Хоста - Мацеста Краснодарского региона СКЖД, нарушенное в результате ДТП, восстановлено и осуществляется по нечетному пути. <…> Объекты железнодорожной инфраструктуры в результате ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ДТП были задержаны поезда № 262 Адлер - Архангельск, № 545 Орск - Адлер, №8 4 Адлер - Москва, № 680Адлер - Владикавказ, № 533 Москва - Адлер, № 461 Уфа - Адлер, а также пригородные поезда № 6526 Аэропорт - Сочи, № 6318 Имеретинский Курорт - Сочи, № 6319 Сочи - Имеретинский Курорт. Задержки поездов составили от одного до двух часов.

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