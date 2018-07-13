Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд вернул прокурору дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Происшествия
13 июля, 12:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

По словам адвоката, это произошло из-за допущенных во время следствия процессуальных нарушений

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу вернул прокурору дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна о мошенничестве при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

Следователи возбудили дело о мошенничестве при строительстве стадиона в Петербурге

Суд не выпустил под залог обвиняемого во взятке при строительстве арены "Санкт-Петербург"

Экс-вице-губернатор Петербурга признал вину по делу о хищениях при строительстве стадиона

"Суд постановил возвратить уголовное дело в отношении Оганесяна Марата Мелсовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу оставить без изменения", - сказала судья.

Марат Оганесян в бытность вице-губернатором Петербурга в 2013-2015 годах курировал строительство "Санкт-Петербург Арены" на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу. Как считает следствие, вступив в сговор с другими лицами, он намеревался похитить деньги генподрядчика стадиона - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб". Фигуранты дела, по оценке обвинения, смогли присвоить 50,5 млн рублей, выделенных на поставку табло для арены, из которых лично Оганесян получил не менее 28 млн рублей.

Бывший вице-губернатор признал свою вину по этому эпизоду и вступил в сделку со следствием. Однако, как сообщил 4 июля адвокат Оганесяна, из-за процессуальных нарушений возник вопрос о возврате дела прокурору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!