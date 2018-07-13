Мосгорсуд не рассмотрит часть жалоб Захарченко на обращение имущества в доход государства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полковнику Дмитрию Захарченко отказали в рассмотрении в президиуме Мосгорсуда части жалоб на обращение его имущества в доход государства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в суде.

"Четыре жалобы были изучены, по ним отказано в передаче на рассмотрение президиумом Мосгорсуда. Еще семь жалоб находятся в производстве судьи", - сказала представитель суда.

Бывший замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании следствию.

В ходе обыска по делу Захарченко в квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей, в квартире на Мичуринском проспекте - почти 19,5 млн рублей, €600 тысяч и $20 тысяч. В его машине обнаружены 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тысяч, более $16 млн было обнаружено на счетах знакомой Захарченко. Все эти деньги вместе с 13 квартирами, 14 машино-местами, четырьмя автомобилями и золотым слитком весом 500 г по требованию Генеральной прокуратуры РФ Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года обратил в доход государства.