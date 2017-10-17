Эксперт: Северо-Кавказская киностудия возродится после передачи Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Передача Северо-Кавказской киностудии Северной Осетии будет способствовать ее возрождению и поможет вернуть былую славу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС кинорежиссер, кинооператор, руководитель Союза кинематографистов Северной Осетии Вячеслав Гулуев.

"Очень надеемся, что инициатива министра культуры РФ Владимира Мединского будет доведена до положительного итога, ведь мы, кинематографисты Северного Кавказа, давно выступаем за передачу киностудии республике. Только так она сможет вернуть былую славу и возродиться. Очень большое внимание уже уделяет этому глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Уверен, что у него получится вывести киноискусство из застоя на новый уровень", - сказал Гулуев.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил за передачу Свердловской и Северо-Кавказской киностудий Свердловской области и Северной Осетии. Об этом глава ведомства сообщил в понедельник на встрече с работниками культуры Свердловской области в Екатеринбурге.

В настоящее время, по словам руководителя Союза кинематографистов Северной Осетии, у Северо-Кавказской киностудии имеются долги за услуги ЖКХ, здание нуждается в капитальном ремонте. По этим причинам киностудия не функционирует более 15 лет. "Все это время в ней работают только сторожи. Уникальную киностудию надо спасать, и мы столько лет пытались добиться передачи с помощью обращений руководству страны. Но лишь глава республики смог найти с ними общий язык, уже идет работа по расчету с долгами, также приходили специалисты, делали план по ремонту здания", - пояснил Гулуев.

Развитие киностудии - развитие Северного Кавказа

По мнению кинорежиссера Мадины Тезиевой, которая начала работать в Северо-Кавказской киностудии с 1990-х годов будучи студенткой, кинопроизводство на Кавказе может способствовать как развитию искусства, так и развитию региона в целом.

"Если мы добиваемся развития Кавказа, то обязательно должны вкладываться в кинопроизводство. Кино - это коллективное искусство, здесь занято большое количество людей, и развитие идет многопланово. Вложения окупаются как финансово, так и идеологически. Сотни талантливых молодых людей на Северном Кавказе будут работать над созданием прекрасного, а не пристраиваться к различным группировкам в целях наживы", - сказала Тезиева.

Она отметила, что успешное развитие киностудии возможно и при республиканском финансировании, объединяясь с другими регионами СКФО. Также необходимо использовать ресурс вузов Северного Кавказа, выпускающих режиссеров, операторов и актеров. В случае сотрудничества между образовательными учреждениями можно создавать общие кавказские проекты.

"В Ростове существует единственный на юге страны филиал ВГИК... Почему не воспользоваться этим и, скажем, при создании дипломной короткометражки ростовского режиссера привлекать студентов факультета искусств Северо-Осетинского госуниверситета. Так же и в случае с другими республиками", - отметила она.

Тезиева также отметила необходимость квотирования из федерального центра. "Есть смысл делать квоты на центральных киностудиях, определять, сколько в год должен снимать, скажем, Уральский регион, сколько Кавказ, но по сценариям регионов. Таким образом разрешится и проблема "централизованного кинопроизводства", ведь сейчас получается, что оно сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, а регионы с большими талантами остаются на периферии. Надо давать им развиваться повсеместно, особенно молодым людям и при этом даже не имеющим профессионального образования", - считает режиссер.

Северо-Кавказская киностудия была организована в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты. 1990-е годы для студии стали периодом упадка, сейчас предприятие фактически не работает.