Красноярский край направил заявку на создание ТОР в Зеленогорске

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КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края направили в Минэкономразвития России заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) в закрытом городе Зеленогорске. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Зеленогорск подписана губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и направлена на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что разработкой проекта занималась рабочая группа при краевом правительстве с участием госкорпорации "Росатом" и властей муниципалитета.
"Создание ТОР станет эффективным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории, благодаря чему будут открываться производства и появляться новые рабочие места. Активизация экономики в Зеленогорске позволит снизить зависимость от градообразующих предприятий, ускорить социально-экономическое развитие территории и повысить уровень благосостояния жителей", - пояснила вице- премьер краевого правительства Наталья Рязанцева.
Специализацией ТОР станет высокотехнологичная обработка, а приоритетными направлениями деятельности - ядерные технологии, агропромышленный комплекс, электроэнергетика и электрооборудование, металлообработка, химическая промышленность.
В отношении создаваемых компаний, которые будут зарегистрированы в качестве резидентов ТОР, будут действовать налоговые и таможенные льготы. Так, организации будут освобождены от уплаты налога на имущество в региональный бюджет. Кроме того, для резидентов будут снижены страховые взносы с 30,2% до 7,6%, а также ставка по налогу на прибыль в региональный бюджет с 18% до 5% в первые пять лет и до 10% в последующие пять лет. 12 потенциальных резидентов ТОР представили 16 проектов создания новых производств в Зеленогорске.