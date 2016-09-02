Из интерната в Иркутской области, закрытого из-за инфекции, вывезли всех детей-инвалидов

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Из Черемховского психоневрологического интерната в Иркутской области, который был закрыт по решению суда в связи с кишечной инфекцией, вывезли всех детей-инвалидов. Как сообщил журналистам министр социального развития, опеки и попечительства области Владимир Родионов, 11 остававшихся в интернате детей направлены в другой город.

"Перевозка детей осуществлялась в сопровождении медицинских работников, за каждым ребенком был закреплен сотрудник", - рассказала министр.

По его словам, 11 детей, остававшихся в интернате города Черемхово, 1 сентября транспортировали в Саянский детский дом-интернат. До этого, 30 и 31 августа, в Саянск, находящийся в более чем 120 км от Черемхова, были перевезены 24 воспитанника учреждения. Родионов уточнил, что в Саянский интернат доставлены также трое детей, находившихся на лечении в Усольском отделении Иркутской областной инфекционной клинической больницы.

После возобновления работы Черемховского интерната в него планируется возвратить примерно 50 детей. "Остальные будут распределены между соцучреждениями Саянска и Иркутска", - уточнил он. Ранее сегодня ТАСС сообщал, что в Иркутской инфекционной больнице продолжают получать лечение против кишечной инфекции 16 детей-инвалидов из Черемхова. Их выписка пока не планируется.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают более 90 детей, имеющих серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - с 24 июля по 22 августа был госпитализирован 61 воспитанник, четверо детей скончались. В минувшие выходные врачи доставили в больницу двоих детей, в крови которых были выявлены признаки возбудителя. Всех детей, выписанных из больницы, временно размещают в двух детдомах Иркутска, где для них были обустроены специальные места.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт сроком на 30 дней. Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").