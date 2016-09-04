В учениях "Селенга-2016" будет впервые задействована дальнобойная артсистема "Ураган"

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дальнобойные реактивные системы залпового огня "Ураган" будут впервые задействованы в российско-монгольских военных учениях "Селенга-2016". Об этом сообщил в воскресенье начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.
"На полигоне Восточного военного округа "Бурдуны" в Республике Бурятия в ходе проведения тренировок и активной фазы учения "Селенга-2016" впервые будут задействованы дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", ранее эти боевые машины к учениям "Селенга" не привлекались", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в ходе активной фазы маневров 6 сентября батарея "Ураганов" уничтожит групповые цели, имитирующие бронетехнику.
Кроме того, в стрельбах примут участие 152-мм самоходные гаубицы "Акация", РСЗО БМ-21 "Град", минометы.
Учения стартовали 30 августа и продлятся до 7 сентября. В них задействовано около 1000 военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон. Маневры "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года.
РСЗО "Ураган" предназначается для поражения живой силы, техники противника, военной инфраструктуры и узлов связи на удалении до 35 км.