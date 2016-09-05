В иркутской больнице остаются 17 детей-инвалидов из Черемховского интерната

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ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Семнадцать воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, закрытого из- за вспышки кишечной инфекции, продолжают получать лечение в Иркутской областной инфекционной больнице, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
"В областной больнице сейчас находятся 15 детей, еще двое - в отделении медучреждения в городе Усолье-Сибирское. По состоянии на пятницу, в больнице оставались 16 воспитанников Черемховского интерната, затем одного ребенка, который уже прошел курс лечения, отправили на повторную госпитализацию в связи с герпесной инфекцией", - сказала представитель министерства. Она подчеркнула, что возвращение ребенка в стационар не связано с дизентерией.
По словам представителя министерства, выписка этих детей пока не планируется: властям необходимо подготовить места для их размещения, поскольку Черемховский интернат, откуда они были доставлены в больницу, закрыт не дезинфекцию.
В Черемховском психоневрологическом интернате проживают дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - были госпитализирован 63 воспитанника, четверо детей скончались. Всех детей, уже выписанных из больницы, временно размещают в двух детдомах Иркутска, где для них были обустроены специальные места.
Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт на 30 дней. Остававшихся там 35 детей-инвалидов перевезли в аналогичное учреждение города Саянск. Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").