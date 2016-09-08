Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь из Сибири в Приморье

Сибирь
8 сентября, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
На его борту тепловые пушки, теплые вещи, продукты питания, вода, предметы первой необходимости для пострадавших от тайфуна
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил первую партию гуманитарной помощи из Сибири в пострадавший от тайфуна Приморский край. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Смотрите также

В пострадавших районах Приморья на водозаборах введено гиперхлорирование
Свыше одной тысячи домов в 11 муниципалитетах Приморья остаются подтопленными
Авиация МЧС доставила в зону паводка в Приморье 75 тонн различных грузов

"Во Владивосток из Красноярска прибыл самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи. На его борту тепловые пушки, теплые вещи, продукты питания, вода, предметы первой необходимости для пострадавших от тайфуна", - сказал собеседник агентства.

Гуманитарную помощь собрали сибирские регионы. "С учетом ситуации, сложившейся в затопленных районах Приморья, было принято решение собрать обогреватели, тепловые пушки, чугунные печи, теплые вещи, одеяла, подушки, матрасы и инвентарь, необходимый в хозяйстве для восстановительных работ, - бензопилы, ведра, лопаты, топоры, ножовки, резиновые сапоги. Регионы предоставили также детское питание, консервы, бутилированную воду. Общий объем гуманитарного груза от сибиряков составит почти 67 тонн", - сообщили в МЧС.

Следующие рейсы по доставке гуманитарной помощи Ил-76 совершит 9 сентября из Новосибирска и 10 сентября - из Иркутска и Читы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
2
Apple представила iPhone 7
3
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
4
"Лучший айфон, который мы когда-либо придумывали": итоги презентации Apple
5
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
6
Первый полноценный полет Ка-62 намечен на конец 2016 года
7
Клинтон: решение начать войну в Ираке было ошибкой
Темы дня
Реклама