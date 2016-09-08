Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь из Сибири в Приморье

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил первую партию гуманитарной помощи из Сибири в пострадавший от тайфуна Приморский край. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Во Владивосток из Красноярска прибыл самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи. На его борту тепловые пушки, теплые вещи, продукты питания, вода, предметы первой необходимости для пострадавших от тайфуна", - сказал собеседник агентства.
Гуманитарную помощь собрали сибирские регионы. "С учетом ситуации, сложившейся в затопленных районах Приморья, было принято решение собрать обогреватели, тепловые пушки, чугунные печи, теплые вещи, одеяла, подушки, матрасы и инвентарь, необходимый в хозяйстве для восстановительных работ, - бензопилы, ведра, лопаты, топоры, ножовки, резиновые сапоги. Регионы предоставили также детское питание, консервы, бутилированную воду. Общий объем гуманитарного груза от сибиряков составит почти 67 тонн", - сообщили в МЧС.
Следующие рейсы по доставке гуманитарной помощи Ил-76 совершит 9 сентября из Новосибирска и 10 сентября - из Иркутска и Читы.