В пострадавших районах Приморья на водозаборах введено гиперхлорирование

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дополнительное гиперхлорирование введено в пострадавших от тайфуна районах Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Выездными бригадами Роспотребнадзора продолжается контроль качества питьевой воды, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения, расположенными в сельской местности. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование", - отметил представитель МЧС.
По его словам, продолжается вакцинация населения в пострадавших районах и расчистка подворий от грязи, ила и мусора. "Спасатели очистили 382 подворья, откачали воду с 26 придворовых территорий", - сообщили в МЧС.
Только за сутки из пострадавших населенных пунктов, откуда уходит вода, вывезено 15 кубометров мусора, восстановлены четыре хозяйственные постройки. "Оказание адресной помощи продолжается", - заключили в МЧС.
В настоящее время в Приморском крае остаются подтопленными более 1000 домов в 36 населенных пунктах.