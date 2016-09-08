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В пострадавших районах Приморья на водозаборах введено гиперхлорирование

Происшествия
8 сентября, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Также продолжается вакцинация населения и расчистка подворий от грязи, ила и мусора
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дополнительное гиперхлорирование введено в пострадавших от тайфуна районах Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Выездными бригадами Роспотребнадзора продолжается контроль качества питьевой воды, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения, расположенными в сельской местности. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование", - отметил представитель МЧС.

По его словам, продолжается вакцинация населения в пострадавших районах и расчистка подворий от грязи, ила и мусора. "Спасатели очистили 382 подворья, откачали воду с 26 придворовых территорий", - сообщили в МЧС.

Только за сутки из пострадавших населенных пунктов, откуда уходит вода, вывезено 15 кубометров мусора, восстановлены четыре хозяйственные постройки. "Оказание адресной помощи продолжается", - заключили в МЧС.

В настоящее время в Приморском крае остаются подтопленными более 1000 домов в 36 населенных пунктах.

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