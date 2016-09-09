Алтайские больницы получили новые машины скорой помощи на 70 млн рублей

БАРНАУЛ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Больницы районов и городов Алтайского края сегодня получили 23 новых автомобиля скорой помощи. Средства на их приобретение - более 70 млн рублей - были выделены из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

"Новые автомобили скорой помощи стоимостью более 70 млн рублей были закуплены на федеральные средства по программе поддержки автомобильной промышленности страны. Это 14 автомобилей класса В ("Газель") и 8 УАЗов. Работать они будут на станциях скорой помощи городов Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, а также в больницы 10 сельских районов региона. Также, краевой центр медицины катастроф получил новый реанимобиль класса С", - сказали в ведомстве.

По данным администрации региона, федеральная поддержка позволила обновить парк медицинских автомобилей на 6 %. "Поддержка пришла своевременно - впереди сезон эпидемиологического подъема заболеваемости. Среднесуточная нагрузка на 1 бригаду в городах 10 вызовов, а в селах семь, в период простуд осенью и весной она возрастает вдвое. На сегодня охват услугами скорой медицинской помощи в крае - более 99 процентов", - пояснили в администрации региона.

Как пояснили в администрации Алтайского края, сегодня региональная служба скорой медицинской помощи представлена тремя станциями в Барнауле, Бийске, Рубцовске и 59 отделениями в городских и районных больницах. Работа по обновлению автомобилей скорой помощи, повышения ее доступности будет продолжена в рамках программы "Развитие здравоохранения Алтайского края" до 2020 года.