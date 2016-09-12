ОНФ: число долгостроев в Новосибирской области в 2017 г. может удвоиться

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) прогнозируют увеличение числа долгостроев в Новосибирской области в 2017 году в два раза, то есть примерно до 100 объектов. Ситуация на рынке долевого строительства жилья обсуждалась на встрече с представителями региональных и муниципальных органов власти, Инспекции государственного строительного надзора области и участниками долевого строительства, сообщила сегодня пресс-служба регионального исполкома ОНФ.

"Существует реальная угроза пополнения в следующем году перечня проблемных объектов не менее чем на 50 объектов незавершенного строительства, а реестра обманутых дольщиков - не менее чем на 5-8 тыс. человек. И это недопустимо", - приводит пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба ОНФ Петра Торгашева.

По данным экспертов, на протяжении последних пяти лет регион характеризуется стабильным ростом количества вводимого жилья, но также занимает лидирующие позиции и по числу проблемных объектов и обманутых дольщиков. Причину этому ОНФ видит в отсутствии полной информация о застройщиках-должниках, а также алгоритмов действий по взысканию задолженности и предупреждению появления проблемных объектов. "Существуют разночтения, порой достаточно значительные, в цифрах, которые представляют и озвучивают через средства массовой информации представители различных органов власти и управления", - отметила эксперт ОНФ Лариса Гильмутдинова.

Так, в представленной ОНФ информации мэрия Новосибирска сообщила о 47 проблемных объектах на территории Новосибирска и порядка 5,5 тыс. пострадавших граждан. Представитель Министерства строительства области озвучил цифру по проблемным объектам - 53 (количество по региону, включая Новосибирск), а число пострадавших - 1 тыс. 558 человек.

По словам аналитиков, многие застройщики не скрывают, что они начинают строительство новых домов для того, чтобы достроить начатое. Участники встречи согласились с тем, что это одна из основных причин увеличения количества проблемных объектов и, как следствие, числа пострадавших граждан. Кроме того, эксперты указали, что мэрия Новосибирска, Министерство строительства Новосибирской области, профильный комитет законодательного собрания действуют разрозненно и не обладают в полной мере достоверной информацией о ситуации в долевом строительстве.

По итогам встречи будут подготовлены предложения региональным и муниципальным органам власти о выработке совместных мер по недопущению увеличения количества проблемных объектов долевого строительства и обеспечению защиты интересов пострадавших граждан. По информации ОНФ, в настоящее время в регионе около 250 застройщиков и более 500 объектов долевого строительства, в основном многоквартирных домов.