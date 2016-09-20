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Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского края

Сибирь
20 сентября, 9:28 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, сентября. /ТАСС
Мужчина находится в реанимации
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Медведь ранил охотника в поселке Бор на севере Красноярского края, мужчина доставлен в реанимацию в Красноярск. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального главка МВД.

"Житель поселка Бор наткнулся на медведя на своем огороде. Он позвал на помощь соседа-охотника, который произвел четыре выстрела в животное. Смертельно раненый медведь сумел нанести травмы стрелку, которого санавиацией доставили в Красноярск. Сейчас он в реанимации", - сказал собеседник.

К моменту прибытия полиции на место происшествия медведь уже умер. По оценке красноярского охотнадзора, численность медведей в лесах региона составляет восемь-девять тысяч особей.

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