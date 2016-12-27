Восемь детей стали сиротами после отравления родителей суррогатом в Иркутске

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ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области располагает данным о восьми детях, ставших сиротами в результате массового отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
На прошлой неделе было известно о шести детях, потерявших родителей из-за трагедии в Иркутске. "На данный момент Минсоцразвития региона известно о восьми сиротах, родители которых скончались недавно от отравления метиловым спиртом. Семьи пяти из них считались неблагополучными, и дети проживали с опекунами, с которыми останутся и дальше. Еще двое ребятишек находятся со своими бабушками, на которых впоследствии будет оформлено опекунство, кроме того, один ребенок пока размещен в приюте, ему постараются найти приемную семью", - сказали в пресс-службе.
В Иркутской области с 17 по 26 декабря более 120 жителей отравились суррогатным концентратом "Боярышник". По последним данным, скончались 77 человек. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 23 человека.