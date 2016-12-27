"Томскнефтехим" восстановил производство полиэтилена спустя сутки после остановки линии

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ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. "Томскнефтехим" (входит в "Сибур") возобновил работу остановленной более суток назад линии на производстве полиэтилена, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Линия запущена в 15:53 (11:53 мск) - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что накануне в 09:10 (05:10 мск) остановилась одна из двух линий по производству полиэтилена. Пострадавших нет. Инцидент сопровождался хлопком, который услышали жители северной окраины Томска, - это был технологический сброс на факельную установку.
Власти региона сообщили, что инцидент не несет угрозы для жителей и окружающей среды.
"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.