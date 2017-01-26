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В Алтайском крае из-за снегопадов остаются закрытыми 12 автодорог

Сибирь
26 января, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Из них одна федеральная трасса Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МЧС России увеличивает группировку по ликвидации снежных заносов в Алтайском крае, где до сих пор из-за метели остаются закрытыми для движения 12 автодорог. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

"На данный момент на территории края остаются перекрытыми 11 участков дорог регионального значения и одна федеральная трасса Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, группировка по ликвидации снежных заносов увеличена, ее общая численность составляет более 1500 человек - это представители различных служб, задействовано свыше 640 единиц техники. "Погода пока не позволяет говорить о скорой стабилизации ситуации, снегопад и метель продолжаются", - сообщили в региональном центре МЧС.

Сильнейшая метель обрушилась на регион накануне, она сопровождалась сильным ветром, на дорогах появились огромные снежные заносы, видимость была нулевой. Власти региона на территории всего Алтайского края ввели режим ЧС. По данным Барнаульского автовокзала, перевозчики отменили 146 пассажирских рейсов.

На трассе регионального значения Поспелиха - Курья в снежной ловушке оказалось пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля, в которых находились 168 человек. Все они были эвакуированы силами пожарно-спасательных подразделений, людей разместили в пунктах временного размещения в населенных пунктах Курья, Николаевка, Поспелиха.

В настоящее время на дорогах региона развернуты 42 стационарных и мобильных пунктов обогрева вместимостью около 1000 человек. В них предусмотрено горячее питание и чай для водителей и пассажиров.

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