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Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы

Сибирь
31 января, 17:37 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Был проведен ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у 40-летнего местного жителя, принадлежит пропавшей девочке
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КЕМЕРОВО, 31 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве 12-летней девочки, которая пропала 26 января, сообщили во вторник в пресс-службе областного СУ СКР.

"Была получена информация о возможной причастности к совершению преступления в отношении ребенка 40-летнего местного жителя. Следователями незамедлительно проведены обыски в его частном доме, где следователями-криминалистами с применением высокотехнологичной и современной криминалистической техники обнаружены следы крови. В кратчайшие сроки был проведен ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке. Мужчина задержан, с ним работают следователи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обнаружено место, где, предположительно, может находиться тело девочки. "Это вентиляционный штрек (шахты - прим. ТАСС), который расположен на окраине одного из районов города Новокузнецка. В связи с труднодоступностью места следователями совместно с сотрудниками полиции и МЧС организуются технические мероприятия по его исследованию", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, вечером 26 января девочка вышла из дома, чтобы на общественном транспорте поехать к старшей сестре. Однако через несколько часов сестра позвонила матери и сообщила, что девочка не приехала. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, на связь с родственниками девочка не выходила, ее телефон был отключен. Помимо следователей, в поисках были задействованы сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

28 января следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В Новокузнецк прибыли следователи- криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ и сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД России.

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