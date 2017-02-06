СК возбудил дело при проверке скандально известного детдома в Чите

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ЧИТА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено в ходе доследственной проверки в Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (бывший детдом №1), которую СК начал после сообщений о попытках суицида и прерывания беременности среди воспитанниц. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Следственного управления (СУ) СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
"По данным следствия, в ноябре 2016 года неустановленный пока молодой человек, достигший 18-летнего возраста, без применения физической силы вступил в половое сношение с 15-летней воспитанницей детского центра, заведомо зная о ее возрасте. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста…"). Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления", - сказал Марков.
В конце января в региональное СУ СКР поступило обращение от детского омбудсмена края Ивана Катанаева о признаках противоправных деяний в детдоме. По данным следствия, к омбудсмену обратились несколько работников центра, которые сообщили, что в январе 15-летняя воспитанница попыталась совершить самоубийство, а ее сверстница сделала аборт. Представитель ведомства отметил, что в ходе доследственной проверки будет не только оценена достоверность представленных фактов, но и дана "принципиальная оценка действиям руководства и сотрудников детского дома".
Кроме того, региональная прокуратура начала проверку сообщений о сокрытии фактов руководством учреждения. При этом в Минсоцзащиты Забайкальского края заявили, что сокрытия не было, и что директор центра "сразу же оповестила об этих фактах руководство министерства".
В ноябре 2015 года СМИ сообщили о множестве случаев жесткого обращения с воспитанниками бывшего детского дом №1. Следствие и прокуратура начали проверку этих публикаций. В результате суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего воспитателя Елену Смолину, признав ее виновной в издевательствах над детьми.