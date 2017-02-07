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СК возбудил дело о гибели рабочего в Красноярске от упавшей сосульки

Сибирь
7 февраля, 12:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 7, февраля. /ТАСС
51-летний водитель - машинист автоподъемника погиб 30 ноября 2016 года при уборке снега и наледи с крыш домов
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КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после проверки по факту гибели в Красноярске рабочего в конце прошлого года. Мужчина скончался от травм, полученных в результате упавшего на него куска наледи с крыши. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

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"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, а также руководство предприятия "Красноярскгорсвет", изучена служебная документация", - сообщили в СК.

Как сообщал ТАСС ранее, 30 ноября 2016 года при уборке снега и наледи с крыш домов в Красноярске погиб 51-летний водитель - машинист автоподъемника. Он находился в открытом кузове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По заключению трудовой инспекции, инцидент стал возможным из-за неудовлетворительной организации работ, отсутствием контроля со стороны должностных лиц "Красноярскгорсвета".

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