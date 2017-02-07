СК возбудил дело о гибели рабочего в Красноярске от упавшей сосульки

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после проверки по факту гибели в Красноярске рабочего в конце прошлого года. Мужчина скончался от травм, полученных в результате упавшего на него куска наледи с крыши. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, а также руководство предприятия "Красноярскгорсвет", изучена служебная документация", - сообщили в СК.

Как сообщал ТАСС ранее, 30 ноября 2016 года при уборке снега и наледи с крыш домов в Красноярске погиб 51-летний водитель - машинист автоподъемника. Он находился в открытом кузове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По заключению трудовой инспекции, инцидент стал возможным из-за неудовлетворительной организации работ, отсутствием контроля со стороны должностных лиц "Красноярскгорсвета".