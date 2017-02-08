Врио главы Бурятии намерен посетить все районы республики для изучения ситуации на местах

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, назначенный на должность 7 февраля указом президента РФ и представленный в среду Кабмину и парламентариям республики, поделился с журналистами ближайшими планами и рассказал о себе. Он отметил достижения предшественников и сообщил о планах посетить все районы республики, чтобы лично ознакомиться с реальным положением дел на местах.

Планы на ближайшее будущее

Врио главы Бурятии сообщил, в ближайшее время он изучит то, что уже в республике сделано. "А сделано многое", - заметил он.

"Я планирую совместно с региональным правительством рассмотреть уже принятые программы и находящуюся в высокой стадии готовности Стратегию-2030. Планирую посетить все районы республики, понять приоритетные проблемы и задачи, которые стоят на местах, - рассказал Цыденов. - И уже после этого совместно с командой правительства, с Народным хуралом (парламентом) Бурятии принимать какие-то актуализированные решения".

Сейчас, добавил врио главы региона, говорить что-то конкретное рано. "Не хочу забегать вперед, хочу более детально разобраться с положением дел, и уже тогда выносить взвешенные решения", - отметил Цыденов.

Он добавил, что в кадровом резерве президента РФ он состоит с 2010 года и постоянно проходил курсы повышения квалификации, стажировки, тесты, занимался учебой. "Это достаточно глубокий и длительный процесс. Результат - это то, что есть сейчас", - сказал чиновник.

Потомственный железнодорожник

Общаясь с представителями СМИ, Цыденов поделился фактами из личной жизни, рассказав, что он - железнодорожник в четвертом поколении, который воспитывает четверых детей.

"У меня четверо детей, младший ребенок родился в сентябре прошлого года. Сам я вырос в рабочей семье. Я железнодорожник в четвертом поколении", - сказал он.

По словам Цыденова, его отец начинал трудовую деятельность на Петровском Заводе (железнодорожная станция в соседнем с Бурятией Забайкальском крае - прим. ТАСС), потом работал на станции Могзон в Чите.

"Я по этой лини и ехал с родителями, рос и поэтому знаком с особенностями региона. Родители дали мне хорошую основу, образование, правильные жизненные планы - я благодарен им. Все, что я имею - это результат того, как они меня вырастили, воспитали и какой заряд мне дали", - поделился он.

Работать, признался Цыденов, он начал с 13 лет: "Когда учился в школе, все лето работал. В институте - тоже параллельно с учебой работал".

Биография

Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области. В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте". В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

С 1998 по 2006 годы работал на руководящих должностях ряда дальневосточных транспортных предприятий. В 2006 году стал заместителем главы департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ, а в 2009 году - заместителем главы департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. В 2012 году возглавил Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в июне того же года был назначен заместителем министра транспорта РФ.

Предшественник Цыденова - Вячеслав Наговицын - занимал пост главы Бурятии-председателя правительства республики с 2007 года. Накануне президент России Владимир Путин принял его отставку.