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Экс-глава Бурятии Наговицын намерен в дальнейшем помогать республике

Сибирь
8 февраля, 11:36 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Бывший глава региона заявил, что не собирается уходить на пенсию
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УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Сложивший 7 февраля полномочия главы Бурятии Вячеслав Наговицын не исключает, что его работа в дальнейшем может быть связана с помощью республике.

"Я не собираюсь уходить на пенсию, готов отдавать свой опыт на государственной должности, которую определят в вышестоящих госструктурах. Я буду стараться, чтобы она была обязательно близка к решению проблем Бурятии", - заявил он журналистам в Улан-Удэ после представления нового врио главы региона Алексея Цыденова правительству и депутатам Народного хурала (парламента) Бурятии.

Наговицын напомнил, что с первого дня трудовой деятельности он работал на благо государства и признался, что обязан ему и благодарен. "Я всегда работал либо на государственном предприятии, либо занимал должности в госучреждениях", - отметил Наговицын.

Поддержка преемнику

Экс-глава Бурятии отметил, что 10 лет его руководства и совместной работы с членами правительства, депутатами регионального Заксобрания "прошли для республики достаточно эффективно".

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"Десять лет - это и много, и мало одновременно. Созданы новые производственные мощности, сохранено то, что работало ранее. Очень сильно развивалась социальная сфера, проведены реформы образования и здравоохранения. Мы не допустили просрочки обязательство по контрактным договорам. Ни разу не позволили задержать зарплату в бюджетной сфере", - напомнил он.

Особо выделил Наговицын готовящийся сейчас в Бурятии план развития - Стратегию-2030, работа над которой шла весь 2016 год. "В ее формирование было вовлечено все население республики. Сейчас она вышла на финишную прямую. И замечательно, что в это время, пока она не утверждена, приходит новый руководитель, который может внести свои коррективы, адаптировать ее под свои обязательства и вести Стратегию-2030 как собственное программное мероприятие", - отметил Наговицын.

Он поблагодарил правительство Бурятии и депутатов Народного хурала республики за совместную работу и пообещал поддержать врио главы в период знакомства с ситуацией в регионе.

Решение об отставке

7 февраля Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил врио главы Бурятии Алексея Цыденова, занимавшего до этого пост замминистра транспорта РФ.

60-летний единоросс Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, до этого он возглавлял правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области. В июне 2007 года президент РФ внес его кандидатуру на рассмотрение Народного хурала Бурятии для наделения полномочиями тогда еще президента (позднее должность переименована) республики. В мае 2012 года Наговицын был переназначен на второй срок.

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