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Следы наркотиков в крови отравившихся в Бурятии подростков не обнаружены

Сибирь
14 апреля, 13:11 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Вечером 12 апреля в инфекционное отделение Селенгинской районной больницы были госпитализированы 12 воспитанников Кабанской школы-интерната, позже в медучреждение попали еще двое школьников
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УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Следов наркотиков в крови, взятой для анализа у отравившихся в Бурятии подростков, нет. Об этом сообщили журналистам в республиканском Минздраве.

"Наркотических средств и психотропных веществ, в том числе синтетического происхождения, и их метаболитов, на уровне предела обнаружения используемых методов не обнаружено", - уточнили в министерстве.

Поздно вечером 12 апреля в инфекционное отделение Селенгинской районной больницы были госпитализированы 12 воспитанников Кабанской школы-интерната. Дети жаловались на повышение температуры, тошноту, боли в области желудка. Позже с такими же симптомами в медучреждение попали еще двое школьников. Одной из версий причин отравления было возможное употребление подростками наркотических веществ.

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По данным Минздрава, в пяти образцах крови обнаружены следы никотина и его метаболита - котинина. "Их концентрация позволяет исключить употребление "насвая", - уточнили в Минздраве. - В одном из представленных образцов были обнаружены анальгин, парацетамол, димедрол - эти лекарственные средства были назначены ребенку врачом". Кроме того, по информации регионального управления Роспотребнадзора, у четырех детей обнаружен норовирус, который вызывает клинику расстройства пищеварения.

"Осуществляется наблюдение контактных лиц: детей и персонала школы-интерната. Состояние пациентов удовлетворительное, субфебрильная температура сохраняется у одного ребенка. Другие жалобы дети не предъявляют", - отметили в Минздраве.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты Минобрнауки, Минздрава, МВД, Следственного комитета, Роспотребнадзора. Сегодня утром для оказания практической помощи в Кабанский район Бурятии была направлена бригада медиков: инфекционист, гастроэнтеролог, пульмонолог, а также психолог, который будет работать с воспитанниками школы-интерната.

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