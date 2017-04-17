Ученые готовятся испытать на людях препарат от энцефалита в 500 раз сильнее существующего

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НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН в Новосибирске рассчитывают до конца года запросить в Минздраве РФ разрешение на первую фазу испытаний на людях препарата от клещевого энцефалита "Энцемаб". В исследовании на мышах он оказался в 500 раз сильнее применяющейся сейчас сыворотки иммуноглобулина, сообщила ТАСС заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нина Тикунова.
"Мы планируем в этом году подать заявку, а когда нам дадут разрешение - не знаю", - сказала Тикунова. По ее словам, сейчас ученым предстоит тщательным образом подготовить документы. На первую фазу клинических испытаний, по ее подсчетам, понадобится €170-200 тыс., обычно такие исследования длятся около 1-2 лет.
Он добавила, что в доклинических испытаниях на мышах сибирские ученые подтвердили высокую эффективность "Энцемаба" - в сотни раз выше, чем у сывороточного иммуноглобулина. "Но что нас очень сильно удивило, что он оказался абсолютно не токсичен. Мы использовали 20-и и 100-кратную дозировку и никаких токсических эффектов не зафиксировали, в то время как сывороточный препарат (иммуноглобулин) даже при значительно меньших дозировках уже показывал", - сказала Тикунова.
Она отметила, что "Энцемаб" показал не только лечебное, но и протективное свойство - в перспективе его можно использовать для экстренной вакцинации или даже до контакта с клещом, перед походом в лес.
Как сообщалось ранее, разработанный сибирскими учеными препарат состоит из химерного (созданного из частей белковых молекул из двух разных источников, например, мыши и человека - прим. ТАСС) антитела против вируса клещевого энцефалита. Важно, что для его производства, в отличие от иммуноглобулина, не требуется донорская кровь.