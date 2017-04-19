Один из участников голодовки строителей в Хакасии госпитализирован

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АБАКАН, 19 апреля. /ТАСС/. Один из участников сухой голодовки строителей в Абакане, возводивших жилье после крупного пожара в Хакасии весной 2015 года и требующих выплаты зарплаты, госпитализирован.
"Сегодня был госпитализирован Максим Леканцев. Ночью ему стало плохо, у него пошла кровь носом, и утром его увезли на скорой", - рассказала ТАСС одна из участниц голодовки Наталья Добровольская.
По ее словам, сейчас в сухой голодовке участвуют пять человек. "Наше состояние здоровье также ослаблено, но мы готовы идти до конца", - добавила она.
В республиканском Минздраве информацию о госпитализации подтвердили. "Сейчас Леканцев находится в городской больнице, у него после 14 дней голодовки сильно понижен сахар в крови. Его состояние можно оценить как средней тяжести", - отметил представитель ведомства. По его словам, представители Минздрава предлагали госпитализацию другим участникам голодовки, но они пока отказываются.
Ранее сообщалось, что 6 апреля строители в одной из квартир Абакана начали предупредительную голодовку продолжительностью пять суток. Сегодня рабочие перешли к бессрочной сухой голодовке. "Нас пять человек, но мы отстаиваем права и других строителей, работавших с нами в бригадах, а это порядка 60 человек", - рассказал Салтынюк. По его словам, суммарная задолженность составляет порядка 2 млн рублей.
Пресс-секретарь главы республики Ольга Колесникова сообщила, что ситуация с долгами не столь однозначна. "Среди участников голодовки есть Наталья Колесникова, ей подрядная организация заплатила несколькими траншами 3 млн рублей, переплатив 900 тыс. рублей. И сегодня на заседании комиссии при республиканском Минстрое фирма заявила, что готова не взыскивать переплату, если эти деньги пойдут рабочим ее бригады", - отметила Колесникова. Она также добавила, что участников голодовки звали на заседание комиссии, но они не пришли.
Участник оргкомитета по организации голодовки Евгений Салтынюк в свою очередь заявил, что в ситуации с Добровольской была выплачена лишь половина суммы. "В апреле прошлого года Наталья и ее коллеги проводили голодовку, тогда им заплатили 1,5 млн рублей, а оставшуюся сумму, также в размере 1,5 млн рублей, так и остались должны", - пояснил строитель.
Ранее в республиканском правительстве отмечали, что все средства, поступавшие из федерального центра на восстановление Хакасии после пожара, распределялись управлением капитального строительства по генподрядчикам, которые нанимали на строительство подрядные и субподрядные организации.
Ураганный ветер, обрушившийся на регион 12 апреля 2015 года, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах республики, в результате были полностью уничтожены 1215 домов, без крова остались 4694 человек. Погибли 32 человека. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей. Президент России Владимир Путин тогда поставил задачу до 1 сентября 2015 года отстроить заново порядка 2 тыс. домовладений для людей, чье жилье пострадало при пожаре.