В Омской области найдены две пропавшие школьницы

ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Две школьницы, по факту исчезновения которых 18 апреля было возбуждено уголовное дело, найдены, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова

"Пропавшие несовершеннолетние ученицы Нововаршавской школы-интерната найдены живыми в поселке Нововаршавка Омской области. Их обнаружили и задержали, когда они вышли к переправе через Иртыш на районный поселок Черлак", - уточнила Болдинова.

Как сообщалось ранее, девочки пропали 17 апреля, по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В поисках детей были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры.

Болдинова отметила, что следственные органы дадут правовую оценку действиям сотрудников адаптивной школы-интерната, где учились девочки. В частности, будет проверено, как в учреждении предупреждаются факты самовольного ухода школьников.