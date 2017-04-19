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В Омской области найдены две пропавшие школьницы

Сибирь
19 апреля, 15:17 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Девочки пропали 17 апреля, по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
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ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Две школьницы, по факту исчезновения которых 18 апреля было возбуждено уголовное дело, найдены, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова

"Пропавшие несовершеннолетние ученицы Нововаршавской школы-интерната найдены живыми в поселке Нововаршавка Омской области. Их обнаружили и задержали, когда они вышли к переправе через Иртыш на районный поселок Черлак", - уточнила Болдинова.

Как сообщалось ранее, девочки пропали 17 апреля, по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В поисках детей были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры.

Болдинова отметила, что следственные органы дадут правовую оценку действиям сотрудников адаптивной школы-интерната, где учились девочки. В частности, будет проверено, как в учреждении предупреждаются факты самовольного ухода школьников.

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