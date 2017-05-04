Мэрия Новосибирска заберет у стройкомпании участок под жилой комплекс, где введен режим ЧС

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует отозвать разрешение на строительство и изъять у собственника участок в центре города, где из-за ошибок при подготовке котлована для 30-этажного жилого комплекса был введен режим ЧС. Ситуация осложняется тем, что часть квартир комплекса уже распродана по договорам долевого строительства, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Я поставил задачу - проработать план, отзывать разрешения на застройку. Дальше пойдет речь об изъятии участка. Это непростая проблема, поскольку участок находится в собственности, во-вторых, там есть дольщики, с которых собрали деньги", - сказал Локоть.

Он отметил, что застройщик отказался самостоятельно исправлять нарушения, сославшись на отсутствие денег. Так как ситуация требует срочного решения, средства (7 млн рублей) были экстренно выделены из резервного фонда города.

Мэр добавил, что застройщик и собственник участка - разные юридические лица. "Нам не удается сегодня связаться с собственником, который, как мне докладывают, находится где-то за границей. Предпринимаем попытки, но достать пока не можем", - сказал он.

Режим ЧС на котловане

Как сообщалось ранее, на стройке 30-этажного жилого комплекса в Центральном районе Новосибирска сложилась аварийная ситуация - из-за разрушения стенок котлована на территории расположенных по соседству двух жилых домов образовались провалы. Власти города взяли ситуацию на контроль и ввели режим ЧС.

По оценке специалистов, существует угроза дальнейшего расширения и углубления провала. Департаменту строительства и архитектуры мэрии поручено организовать восстановление конструкций, ограждающих котлован.

В апреле прокуратура Новосибирска провела проверку стройки по адресу ул. Журинская, 37, установив, что застройщик - ООО "Брик" - нарушил требования безопасности. В суд направлен иск с требованием обязать компанию устранить нарушения и о запрете строительства до их устранения.

По данным Арбитражного суда Новосибирской области, в октябре 2016 года инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области подала иск к ООО "Брик"- компания не устранила в установленный срок выявленные при строительстве котлована нарушения проектной документации: застройщик использовал распорки меньшего диаметра (одна из них деформировалась под давлением грунта), металлический пояс не был должным образом закреплен к сваям, не было организовано водоотведение. Суд назначил компании штраф в размере 50 тыс. рублей. В марте этого года Госстройнадзор вновь подал иск о привлечении компании "Брик" к административной ответственности по той же статье КоАП, следующее заседание назначено на 10 мая.

Согласно размещенной на сайте застройщика информации, объект на ул. Журинской - 30-этажный жилой комплекс "Парадиз" с трехуровневой подземной парковкой. Комментарием представителя компании "Брик" ТАСС пока не располагает.