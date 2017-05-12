Экстренно севший в Братске японский лайнер пробудет в аэропорту не менее восьми часов

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ИРКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 787 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), совершивший аварийную посадку, пробудет в аэропорту Братска не менее 8 часов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Самолет пробудет в Братске минимум восемь часов. Ситуация штатная. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время проводится работа по их размещению в аэропорту Братска», - сказали в пресс-службе.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что, по предварительным данным, экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей и на борту Dreamliner находится 330 пассажиров.
По данным мэрии, на борту самолета, совершившего экстренную посадку в 16:52 по иркутскому времени (11:52 мск), находится 121 пассажир и 12 членов экипажа. Самолет следовал по маршруту из Токио (Япония) в Дюссельдорф (Германия).