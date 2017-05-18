В Ангарске уволена воспитательница детсада, в шутку заклеившая ребенку рот

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Воспитательница детского сада №71 в Ангарске, заклеившая рот ребенку скотчем и выложившая фото в социальную сеть, уволена с работы. Во всех детсадах города пройдут проверки и беседы с педагогами, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ангарска.

"Спасибо неравнодушным одногруппникам этой воспитательницы, они набрали телефон управления образования и тут же рассказали, что их возмутило. Управление образования тут же отреагировало, и воспитателя освободили от полномочий", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, воспитательница пришла на работу в этот детский сад всего два месяца назад, она получила высшее образование в 2015 году. На предыдущем месте работы она характеризовалась очень хорошо, нарушений за ней замечено не было.

Молодая женщина объяснила, что фотография была сделана в процессе игры. "По словам воспитателя, они подклеивали книги, и она рассказала детям, что в ее детстве воспитатель могла наказать ее за излишнюю болтливость тем, что заклеивала рот скотчем и продемонстрировала это на себе. Дети посчитали это веселым и начали клеить себе скотч на рот", - передали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, проверку по факту обнаружения фотографий в соцсети проводит ГУ МВД по Иркутской области. Сейчас сотрудники полиции выясняют, что на самом деле произошло, и был ли этот случай единственным. Жалоб и заявлений со стороны родителей детей не поступало.