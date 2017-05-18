Среди бастующих в Забайкалье шахтеров есть горняки с Кузбасса и из Казахстана

ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Значительная часть шахтеров, которые из-за невыплаты зарплаты отказались покидать шахту "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкальском крае и подниматься на поверхность, - это горняки из Кемеровской области и Казахстана, сообщил ТАСС глава Тунгокоченского района Махмет Измайлов.

"Значительная часть бастующих - это приезжие из Кемеровской области и Казахстана. 31 мая закончится их вахта, и они опасаются, что не получат зарплату и не смогут уехать домой", - сказал Измайлов, отметив, что руководство предприятия до сих пор не сообщило властям, сколько именно приезжих среди бастующих.

В среду 81 человек отказался покидать шахту "Юго- Западная" и подниматься на поверхность. По предварительным данным, забастовка началась из-за невыплаты горнякам зарплаты за апрель этого года, а также изменения коэффициента трудового участия (КТУ), которое привело к снижению заработной платы.

Губернатор Наталья Жданова срочно выехала в Тунгокоченский район, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда также экстренно направился полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Полпред поручил прокурору края Василию Войкину также отправиться в район.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, на месте работают следователи совместно с сотрудниками прокуратуры. В случае выявления признаков невыплаты заработной платы следователи примут необходимое процессуальное решение. Для выяснения обстоятельств конфликта на предприятие отправилось и руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. В четверг три человека добровольно покинули шахту. Шахта, где бастуют горняки, является золоторудной, отметили в пресс-службе регионального Минприроды.