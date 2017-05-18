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Долг перед горняками бастовавшего в Забайкалье рудника превышает 3,5 млн рублей

Сибирь
18 мая, 15:47 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Глава региона взяла ситуацию под личный контроль

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ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Задолженность перед горняками Дарасунского рудника в Забайкальском крае, работники которого бастовали из-за задержки зарплаты и несогласия с новыми нормативами, превышает 3,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"Общая сумма задолженности составляет более 3,5 миллионов рублей. Губернатор Забайкалья взяла эту ситуацию под личный контроль. В ближайшие часы в поселке Вершино-Дарасунский пройдет совещание по возникшей ситуации под председательством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло", - сказали в пресс-службе.

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Накануне 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" Даурского рудника в поселке Вершино- Дарасунский и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе были и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

В четверг после переговоров с губернатором Натальей Ждановой бастовавшие горняки согласились покинуть шахту. "Во время встречи глава региона по телефону связалась с собственником предприятия, который пообещал выплатить горнякам заработную плату и произвести ее перерасчет за апрель текущего года в самое ближайшее время", - уточнили в пресс-службе.

В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") сказали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата. Кроме того, на предприятии отмечали, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного.

Ранее ТАСС сообщал, что на руднике работают следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края сказали, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").

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