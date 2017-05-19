Прокуратура изучит ситуацию на шахте в Забайкалье, где бастовали горняки

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ЧИТА, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Прокуратура Забайкальского края создала оперативную группу для изучения ситуации на Дарасунском руднике, работники которого бастовали, сообщила пресс-служба надзорного ведомств.
"Прокуратурой края разработан план проверочных мероприятий. По распоряжению прокурора края создана оперативная группа из работников прокуратуры Тунгокоченского района и прикомандированных работников Шилкинской межрайонной прокуратуры, которая занимается изучением документов ООО "Дарасунский рудник" по вопросам начисления и выплаты заработной платы работникам, проверяет доводы обратившихся сотрудников, проводит расчет начислений по зарплате в отношении каждого из них", - говорится в сообщении.
Прокурорские работники также оказывают практическую помощь шахтерам в подготовке пакета документов для обращения в суд о взыскании задолженности по заработной плате.
"Прокуратура края поручила региональному управлению Роспотребнадзора проверить бытовые условия, созданные для работников организации, Государственной инспекции труда в крае - провести проверки по вопросам охраны их труда", - добавили в ведомстве.
В прокуратуре также сообщили, что накануне на расчетный счет организации поступили 14 млн рублей для частичной выплаты зарплаты шахтерам.
17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" Даурского рудника в поселке Вершино- Дарасунский и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе были и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.
В четверг после переговоров с губернатором Натальей Ждановой бастовавшие горняки согласились покинуть шахту. Рабочим пообещали в ближайшее время выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель.
В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") накануне сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата. На предприятии также отмечали, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного.
По информации региональных СМИ, в пятницу с шахтерами встретился полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который экстренно приехал в Забайкалье. В ближайшее время сюда также прибудет руководство "Управляющей компании ЮГК", оно проведет переговоры с краевыми властями. На встрече будет обсуждаться и дальнейшая судьба рудника.
Ранее ТАСС сообщал, что на руднике работают следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края сказали, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").
Работы на руднике по решению собственника приостановлены.