Глава Забайкалья возглавила группу по решению ситуации на руднике, где бастовали шахтеры

Семак: "Уфа" хочет в следующем сезоне выступить лучше, чем в прошедшемСпорт 23 мая, 11:58
СМИ: российский этап может вернуться в календарь "Формулы-Е" со следующего сезонаСпорт 23 мая, 11:55
Случаи терактов на концертах. ДосьеБиографии и справки 23 мая, 11:46
Участников ПМЭФ-2017 ожидает насыщенная культурно-спортивная программаНовости партнеров 23 мая, 11:41
Стадион "Манчестер-арена". ДосьеБиографии и справки 23 мая, 11:39
Глава Забайкалья возглавила группу по решению ситуации на руднике, где бастовали шахтерыСибирь 23 мая, 11:34
Экс-глава московского метро Пегов назначен директором РЖД по пассажирским перевозкамТранспорт 23 мая, 11:28
Знаменитое пятигорское озеро Провал разлилось из-за подъема грунтовых водВ стране 23 мая, 11:25
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Западной Сибири из-за ветра и грозыСибирь 23 мая, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о создании рабочей группы по урегулированию ситуации на Дарасунском руднике, работники которого на прошлой неделе устроили забастовку, сообщила пресс-служба главы региона.
"Согласно подписанному документу, рабочая группа должна еженедельно представлять губернатору отчеты о проделанной работе до особого распоряжения. Утвержден состав рабочей группы и положение о ней. Рабочая группа является временно действующим органом, образованным для стабилизации ситуации на ООО "Дарасунский рудник", - говорится в сообщении.
Группу возглавила губернатор. Ее сопредседателем стал главный федеральный инспектор по Забайкалью Дмитрий Колозин, в состав группы вошли прокурор края Василий Войкин, члены регионального правительства, министры, руководители федеральных структур.
Забастовка на руднике
17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" Даурского рудника в поселке Вершино- Дарасунский и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе были и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.
В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата. На предприятии также отмечали, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного.
18 мая после переговоров с губернатором горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. В ближайшее время в регион прибудет руководство "Управляющей компании ЮГК", оно проведет переговоры с краевыми властями. На встрече будет обсуждаться и дальнейшая судьба рудника.
Ранее сообщалось, что на руднике работали следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края заявили, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").
Работы на руднике по решению собственника приостановлены.