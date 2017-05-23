Глава Забайкалья возглавила группу по решению ситуации на руднике, где бастовали шахтеры

ЧИТА, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о создании рабочей группы по урегулированию ситуации на Дарасунском руднике, работники которого на прошлой неделе устроили забастовку, сообщила пресс-служба главы региона.

"Согласно подписанному документу, рабочая группа должна еженедельно представлять губернатору отчеты о проделанной работе до особого распоряжения. Утвержден состав рабочей группы и положение о ней. Рабочая группа является временно действующим органом, образованным для стабилизации ситуации на ООО "Дарасунский рудник", - говорится в сообщении.

Группу возглавила губернатор. Ее сопредседателем стал главный федеральный инспектор по Забайкалью Дмитрий Колозин, в состав группы вошли прокурор края Василий Войкин, члены регионального правительства, министры, руководители федеральных структур.

Забастовка на руднике

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" Даурского рудника в поселке Вершино- Дарасунский и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе были и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата. На предприятии также отмечали, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного.

18 мая после переговоров с губернатором горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. В ближайшее время в регион прибудет руководство "Управляющей компании ЮГК", оно проведет переговоры с краевыми властями. На встрече будет обсуждаться и дальнейшая судьба рудника.

Ранее сообщалось, что на руднике работали следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края заявили, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").

Работы на руднике по решению собственника приостановлены.