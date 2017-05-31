Власти: строительство нового моста через Обь в Новосибирске оживит строительную отрасль

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске благотворно скажется на развитии строительной отрасли в регионе. Об этом сообщила журналистам министр экономического развития области Ольга Молчанова.

"Этот объект вызовет оживление на строительном рынке в целом. Строительство для нас - значимая отрасль", - сказала Молчанова, отметив, что в строительстве занято около 7% экономически активного населения региона, а вместе с добычей и производством стройматериалов - около 10%.

Она отметила, что все необходимые производства и материалы, такие как песок и щебень, в Новосибирской области есть.

Молчанова также сообщила, что первый транш в размере 370 млн рублей поступит в регион уже в этом году, не уточнив дальнейшего графика финансирования.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит федеральный грант в размере около 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Такое решение было принято на прошедшем 30 мая в Москве заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Проект четвертого моста

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Длина шестиполосного моста составит 1,5 км. Мост будет платным - ранее называлась сумма в 150 рублей за проезд по нему легкового автомобиля. На левом берегу разместят пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на третий квартал 2015 года оценивалась в 35 млрд рублей и предполагалось, что строиться мост будет на условиях ГЧП, а деньги инвестор вернет за счет платного проезда. Позднее региональные власти заявили, что как минимум около двух третей стоимости моста должен покрыть федеральный грант, иначе проект реализован не будет.

Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Документы на него подали новосибирское ООО "Сибирская концессионная компания" и московские ООО "Новосибирская концессионная компания" и ООО "Северо-восточная магистраль". Конкурсная комиссия одобрила все три заявки.

Критика моста

Проект вызвал критику со стороны транспортных экспертов, которые заявили, что именно в этом месте мост не нужен - его логично было бы разместить выше по течению Оби, в районе поселка Матвеевка или ниже, в районе Заельцовского парка. Кроме того, эксперты усомнились в том, что платный мост будет пользоваться спросом, а значит, всех транспортных проблем не решит.

Сомнения вызвала и экономическая модель проекта. Депутаты Заксобрания региона указали на то, что она рассчитана из расчета потока в 80 тыс. машин в сутки, в то время как построенный в 2014 году Бугринский мост в сутки пропускает всего 30 тыс. В то же время в первом варианте концессионного соглашения власти региона гарантировали концессионеру доход в 90 млрд рублей, и, если мост не будет окупаться, эти деньги область будет выплачивать из бюджета, посчитали депутаты. В Заксобрание даже вносилось предложение о соответствующем референдуме, однако, депутаты его отвергли.

Позднее власти изменили условия концессии, гарантировав инвестору доход в 49 млрд рублей за 25 лет, пять из которых мост будет строиться. Однако депутаты все еще считают проект рискованным, выступая с его критикой. Сомнения у них вызывает и то, что согласно проекту региональный бюджет должен будет софинансировать его на сумму около 4 млрд рублей. По мнению праламентариев, найти такие деньги в бюджете будет сложно.