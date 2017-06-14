Бывшего вице-мэра Новосибирска Солодкина освободят из колонии через 10 дней

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший, которого в среду Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить досрочно, выйдет из колонии через 10 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН по Свердловской области.
"Его (Солодкина - прим. ТАСС) должны отпустить из колонии через 10 дней, такова процедура", - уточнили в управлении.
По данным Верх-Исетского районного суда, решение вступит в силу через 10 суток после получения осужденным копии постановления суда в том случае, если за ним не последует апелляция. "Солодкину должны были отвезти постановление сегодня, отвезли или нет - неизвестно", - отметили в пресс-службе суда.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, решение о том, будет ли постановление суда обжаловано, примут после того, как оно поступит в надзорное ведомство. "После его поступления у нас есть 10 дней на обжалование", - уточнила в беседе с ТАСС пресс- секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.
В среду во время судебного заседания, на котором решался вопрос об освобождении бывшего вице-мэра Новосибирска по УДО, стало известно, что Солодкин-младший признал вину. По данным суда, в июне 2017 года он подписал заявление. Сторона защиты представила положительную характеристику на Солодкина-младшего, которая подписана мэром Новосибирска. Также потерпевшие не возражали об условно-досрочном освобождении.
Солодкин с осени 2016 года отбывал наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около шести с половиной лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске. Ранее ТАСС сообщал, что в июле 2016 года Солодкин уже просил об УДО, но получил отказ. В качестве одного из оснований для отказа суд назвал отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению.
В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя главы УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях. Андреев был приговорен к 11 годам колонии со штрафом в 805 тыс. руб. Позже Верховный суд РФ снизил ему срок наказания до 7 лет колонии, а также сумму штрафа - до 300 тыс. руб. Андреев вышел по УДО в ноябре 2016 года.
Александр Солодкин-старший назначенное ему наказание в виде 6 лет колонии уже отбыл (ему был зачтен срок содержания в СИЗО и домашний арест), сейчас находится на свободе.
Так называемая труновская группировка, за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.