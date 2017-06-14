Бывшего вице-мэра Новосибирска Солодкина освободят из колонии через 10 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший, которого в среду Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить досрочно, выйдет из колонии через 10 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН по Свердловской области.

"Его (Солодкина - прим. ТАСС) должны отпустить из колонии через 10 дней, такова процедура", - уточнили в управлении.

По данным Верх-Исетского районного суда, решение вступит в силу через 10 суток после получения осужденным копии постановления суда в том случае, если за ним не последует апелляция. "Солодкину должны были отвезти постановление сегодня, отвезли или нет - неизвестно", - отметили в пресс-службе суда.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, решение о том, будет ли постановление суда обжаловано, примут после того, как оно поступит в надзорное ведомство. "После его поступления у нас есть 10 дней на обжалование", - уточнила в беседе с ТАСС пресс- секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

В среду во время судебного заседания, на котором решался вопрос об освобождении бывшего вице-мэра Новосибирска по УДО, стало известно, что Солодкин-младший признал вину. По данным суда, в июне 2017 года он подписал заявление. Сторона защиты представила положительную характеристику на Солодкина-младшего, которая подписана мэром Новосибирска. Также потерпевшие не возражали об условно-досрочном освобождении.

Солодкин с осени 2016 года отбывал наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около шести с половиной лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске. Ранее ТАСС сообщал, что в июле 2016 года Солодкин уже просил об УДО, но получил отказ. В качестве одного из оснований для отказа суд назвал отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению.

Дело Солодкиных

В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя главы УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях. Андреев был приговорен к 11 годам колонии со штрафом в 805 тыс. руб. Позже Верховный суд РФ снизил ему срок наказания до 7 лет колонии, а также сумму штрафа - до 300 тыс. руб. Андреев вышел по УДО в ноябре 2016 года.

Александр Солодкин-старший назначенное ему наказание в виде 6 лет колонии уже отбыл (ему был зачтен срок содержания в СИЗО и домашний арест), сейчас находится на свободе.

Так называемая труновская группировка, за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.