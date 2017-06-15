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Экс-главе ГИБДД Кузбасса предъявили обвинение в совершении ДТП и гибели четырех человек

Сибирь
15 июня, 7:46 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Санкции предусматривают наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

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КЕМЕРОВО, 15 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника ГИБДД по региону Юрия Мовшина, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser (Юрию Мовшину) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение. После вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу," - сказали в пресс-службе.

Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вечером 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово - Яшкино столкнулись Toyota Land Cruiser 200 под управлением Мовшина и Toyota Premio. В аварии погибли четыре пассажирки Toyota Premio, ее водитель был госпитализирован. Расследование дела, вызвавшего общественный резонанс, взял на контроль губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, была создана независимая комиссия. 27 апреля 2016 года областной совет депутатов лишил Мовшина звания "Почетный гражданин Кемеровской области", а также медалей "За особый вклад в развитие Кузбасса" 2 и 3 степени, и "60 лет Кемеровской области".

Юрий Мовшин около 13 лет (до июля 2012 года) руководил областным управлением ГИБДД. Затем возглавлял областной департамент транспорта и связи. С осени 2014 года до сентября 2015 занимал должность директора предприятия "Кузбасспассажиравтотранс". В 2011 году Мовшин уже был участником ДТП, в котором погиб водитель второго автомобиля, тогда уголовное дело возбуждено не было.

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Второй участник аварии в Кемеровской области ранее был лишен водительских прав

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