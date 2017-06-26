Экспедиция "Байкал - Аляска" везет священникам в США землю с родины святителя Иннокентия

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Участники экспедиции "Байкал - Аляска" по путь иркутских купцов планируют доставить на остров Кадьяк иконы и землю с родины православного миссионера святителя Иннокентия, известного своим успехом в просвещении северных народов Аляски и Востока России. Об этом рассказали журналистам участники проекта, вернувшиеся в Иркутск после прохождения первых двух этапов экспедиции.

"Экспедиция везет с верховья реки Лена иконы и землю с родины святители Иннокентия. Мы планируем довести святыни до Аляски, до острова Кадьяк, где сохранились старинные православные храмы, и передать их местным священникам", - сказал руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

По словам участницы экспедиции Анны Хомяковой, икона с ликом святителя, известного как апостол Сибири и Америки, была изготовлена на бересте мастерами в райцентре Качуг, близ которого в селе Анга 220-лет назад родился миссионер. Из поселка Анга, где сейчас идет строительство культурно-просветительского центра, по старинной русской традиции была взята горсть земли.

Первыми колонистами острова к югу от Аляски были российские промысловики под предводительством Григория Шелихова, основавшего в бухте Трех Святителей в 1784 году первое русское поселение в Америке. Они же принесли с собой на Американский континент православную веру. По сей день на Кадьяке действуют старинные православные храмы.

Последний из ямщиков

"Маршрут, которым мы шли, практически не изменился с XVII века", - поделился впечатлениями руководитель отделом "Окно в Азию" Иркутского областного краеведческого музея Сергей Норвайшас, принявший участие к экспедиции от Северобайкальска (Бурятия) до Якутска. Наиболее значимым, по его словам, оказалось посещение ямщицкого подворья на месте старинного Иркутского-Якутского почтового тракта.

"Оно расположено в деревне Еланка в Якутии, основанной ямщиками. Потомок этого славного рода 83-летний Любомир Соколов - последний представитель династии государевых ямщиков, он же является создателем и смотрителем музея. В Еланке жизнь словно застыла: постройки не позднее начала XX века, атмосфера, в которой можно приблизиться ко времени иркутских купцов-первопроходцев. На местной каменной стеле вместе с портретами героев Великой Отечественной войны мы увидели лики святых, в том числе и святителя Иннокентия", - рассказал Норвайшас.

Экспедиция продолжается

На данный момент экспедиция преодолела около 4 тыс. км пути и продолжает движение по территории Хабаровского края. Самая северная точка маршрута была пройдена на повороте с реки Лена на реку Алдан в Якутии. Сейчас экспедиция движется на юг. По словам Казакевича, путешествие идет по графику и в целом больших технических проблем у ее участников пока не возникает.

В дороге парусный катамаран "Искатель" предстоит второй раз разобрать и снова собрать - для переброски к Охотскому морю. В первый раз это было сделано при перевалке через горные хребты на севере Байкала для выхода на реку Лена. В целом сухопутная часть экспедиции оставит около 300 км из общих 11 тыс. км пути от Иркутска до Анкориджа (США, штат Аляска), прибытие в который запланировано на 30 августа 2017 года.

Старт экспедиции "Байкал - Аляска" состоялся 30 мая. В общей сложности ее участниками станут порядка 25 человек из разных регионов России, которые будут сменять друг друга на протяжении шести этапов экспедиции. Задачи экспедиции - сбор артефактов и этнографического материала о старинном купеческом маршруте, благодаря которому к Иркутской губернии были присоединены земли в Северной Америке, а также составление путеводителя для туристов по неизведанным уголкам Сибири и Дальнего Востока.

Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска" включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Проект также приурочен к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект получил поддержку Русского географического общества и Минвостокразвития России, генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСС.

Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 гг.) известен как ученый-подвижник, впервые подробно описавший общественный строй, материальную и духовную культуру народностей Восточной Сибири и Заполярья. Всемирное признание приобрели его труды по географии, этнографии и языкознанию. Святитель Иннокентий был сподвижником генерал- губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева- Амурского в освоении восточных рубежей России и просвещении его коренных народов. В 1868 году был назначен митрополитом Московским и Коломенским.