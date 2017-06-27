В нескольких муниципалитетах Красноярского края произошло частичное отключение света

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Жители ряда муниципалитетов Красноярского края остались без электричества из-за отключения нескольких высоковольтных линий в регионе, а также энергоблоков на Березовской ГРЭС и Богучанской ГЭС. Об этом во вторник сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 16:00 (12:00 МСк) стали поступать сообщение о частичном отключении электроэнергии в Красноярском крае, по уточненной информации произошло разделение энергосистемы, идет восстановление, масштаб уточняется", - говорится в сообщении. Отключения зафиксированы в Кежемском районе, Канске, Дзержинском районе, Уяре, Большемуртинском районе, Дивногорске, Октябрьском районе Красноярска, Назарово и Сосновоборске. Количество потребителей, попавших в зону отключения, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в 11:43 мск (15:43 по красноярскому времени) произошло отключение нескольких высоковольтных линий (ЛЭП). Одновременно на Березовской ГРЭС отключился второй энергоблок мощностью 800 МВт. Кроме того, на Богучанской ГЭС отключилось семь генераторов мощностью по 333 МВт. Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы "Русала" остались без электроэнергии, однако позднее Федеральная сетевая компания (ФСК) частично восстановила электроснабжение заводов.

Как сообщили ТАСС в Магистральных энергитических сетях Сибири (филиал ФСК), причины аварийного отключения ЛЭП устанавливаются.