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Суд дисквалифицировал экс-директора рудника в Забайкалье, где бастовали шахтеры

Сибирь
3 июля, 10:47 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В апреле и мае 2017 года на шахте с задержкой выплачивалась зарлпата

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ЧИТА, 3 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Мировой суд в Забайкальском крае на один год дисквалифицировал бывшего гендиректора Дарасунского рудника, шахтеры которого в мае устроили забастовку из-за задержки зарплаты, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Мировой суд Тунгокоченского района рассмотрел постановление прокурора района о привлечении бывшего генерального директора компании "Дарасунский рудник" (Юрия Бусыгина - прим. ТАСС) к административной ответственности за задержку выплаты заработной платы в апреле и мае 2017 года. Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде»") и дисквалифицировал на срок один год", - говорится в сообщении. Дисквалификация означает запрет на работу на руководящих должностях.

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Отмечается, что прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 132 заявления на сумму более 4 млн рублей.

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

18 мая после переговоров с губернатором горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника приостановлены.

Смена собственника

В пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу. Кто именно намерен приобрести рудник, депутат не уточнил.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу, идут переговоры с потенциальным покупателем - компанией "Урюмкан".

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