Суд отменил решение о смягчении меры пресечения экс-замминистра Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил решение об изменении меры пресечения бывшему замминистра экономического развития региона Надежде Маршалкиной с содержания под стражей на домашний арест, сообщает региональная прокуратура. Решение о смягчении меры пресечения в июне было вынесено судом Советского района Красноярска.

"Суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда о применении домашнего ареста к Маршалкиной и направил материалы для повторного решения вопроса о мере пресечения в Советский районный суд Красноярска иным составом суда", - говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года Маршалкина была уволена с должности и арестована. Ее обвиняют в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, двух эпизодах фальсификации решения общего собрания акционеров и двух эпизодах фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг.

По данным следствия, будучи в 2013 году главой Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья, она получила от директора одной из фирм крупную взятку за заключение госконтрактов. Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но в связи с возникшим конфликтом Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 млн рублей в виде перечисления на счет.

Кроме того, в отношении Маршалкиной были возбуждены уголовные дела за фальсификацию документов одного из ООО, благодаря чему из общества был исключен его участник, ранее давший ей взятку. Все дела в отношении бывшей чиновницы объединены в одно производство.