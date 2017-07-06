Глава лесного департамента Новосибирской области ушел в отставку после скандала с арендой

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий подал в отставку после скандала с арендой в Тогучинском районе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Глава департамента Вячеслав Дубовицкий подал в отставку, губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о расторжении служебного контракта 5 июля", - сказала начальник пресс-службы губернатора и правительства области Татьяна Асадчая.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области 29 июня обратились к губернатору с предложением освободить Дубовицкого от должности в связи с подписанием им договора аренды.

История вопроса

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области приостановили коммерческую сделку по передаче 260 тыс. гектаров земель в Тогучинском районе, часть которого занимает лес, в аренду на 49 лет с ежегодной платой 3 млн рублей.

Как сообщал ТАСС вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, сделка была оформлена и уже отправлена на регистрацию. Он добавил, что сделка заключалась с частным предпринимателем из Новосибирска, но не назвал его имя.

По словам Панферова, руководство Тогучинского района "поставили в департаменте лесного хозяйства перед фактом, что документ находится в юстиции". Глава района Сергей Пыхтин отказался давать комментарий ТАСС.

Комментарий от департамента лесного хозяйства Новосибирской области ТАСС получить не удалось.

Тогучинский район находится на востоке Новосибирской области, его площадь составляет 608 тыс. гектаров, земли лесного фонда - более 111 тыс. гектаров. Участок, о котором идет речь, занимает более 40% площади района.