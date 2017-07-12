Дело об обрушении подъезда в Междуреченске в мае 2016 года направлено в суд

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области направила в суд уголовное дело об обрушении подъезда в жилом доме в Междуреченске, которое в мае прошлого года унесло жизни двух человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Сегодня, 12 июля, первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко направил в суд уголовное дело об обрушении дома в Междуреченске", - сказали в пресс-службе.

Обрушение одного из подъездов 64-квартирного дома произошло 31 мая 2016 года. Тогда погибли два человека, трое получили травмы. Восстановление аварийного здания признали нецелесообразным, и его снесли. Сумма ущерба, причиненного владельцам квартир и нежилых помещений, составила около 85 млн рублей, потерпевшими по уголовному делу признали 90 человек.

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека - собственник нежилого помещения на первом этаже здания и трое нанятых им для ремонта работников. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ, предусматривающая до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, владелец помещения, которое сдавалось в аренду под магазин, заключил устный договор подряда с тремя неквалифицированными рабочими. Без какой- либо разрешительной документации они начали ремонт и частично демонтировали кирпичную кладку в несущей стене между окнами, из-за чего, как полагает следствие, и произошло обрушение подъезда с первого по пятый этаж.