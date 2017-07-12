Пропавшая в горах Прибайкалья группа туристов обнаружена

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели нашли группу туристов из Ростова-на-Дону, пропавших в горах Иркутской области и Бурятии, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"В результате поисково-спасательных работ с привлечением вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра туристическая группа обнаружена", - отметил представитель регионального главка МЧС, добавив, что в эвакуации и оказании медпомощи они не нуждались.

Туристическая группа из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышла в назначенное время на связь с родственниками. МЧС приступило к их поиску во вторник.

Ранее спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда изучили возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой, определили опасные участки и разработали план поисков. В среду утром на поиски пропавшей группы отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту, врачом поисково-спасательного отряда и сотрудником полиции.

Поиски туристов осложняло отсутствие регистрации туристической группы в спасательном подразделении.