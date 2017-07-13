Экспертиза не нашла вины владельца обрушившегося конного клуба в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Экспертиза, проведенная специалистами Минюста РФ, установила, что манеж конного клуба "Аллюр" под Новосибирском, где погибли два человека, обрушился из-за некачественного производства и монтажа металлических конструкций. Вина владельца клуба Игоря Воротникова, которого судят за несвоевременную уборку снега с крыши манежа, отсутствует, сообщил ТАСС адвокат Воротникова Артем Сорокин.

"Воротников обвиняется в том, что он не организовал своевеременную уборку снега с крыши, что и привело к трагедии. Учитывая результаты экспертизы, мы с этим категорически не согласны и считаем, что уголовное преследование в этой части следует прекратить", - сказал Сорокин.

Экспертизу проводили специалисты Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ. Они заключили, что манеж являлся временным сооружением, разрешение на строительство которого у Воротникова имелось, пояснил Сорокин. Ранее сообщалось, что обрушившийся манеж был самовольной постройкой.

Кроме того, эксперты заключили, что кровля обрушилась из-за использования конструкций, не отвечавших требованиям безопасности. Металлические фермы, которые удерживали кровлю, были изготовлены кустарным способом, на них имеются непроваренные участки, разрывы сварных швов и другие дефекты. Сорокин пояснил, что удалось найти первоначального заказчика ферм, который, увидев, как они изготавливаются, выкупать их отказался. Тогда изготовитель, доделав и покрасив фермы, продал их Воротникову, который ничего не подозревал о качестве конструкций, пояснил адвокат.

По словам Сорокина, экспертиза не установила, были ли допущены в ходе эксплуатации манежа какие-либо нарушения, в том числе связанные с уборкой снега, однако пришла к вводу, что обрушение манежа связано с дефектами конструкции.

ЧП в конном клубе

Обрушение крыши произошло вечером 19 января в конном клубе, расположенном вблизи поселка Новый в Барышевском сельсовете Новосибирской области. Погибли два человека, еще трое, включая двух детей, госпитализированы, при этом 16-летний сын обвиняемого вышел из манежа за 10 минут до его обрушения.

По версии следствия, крыша рухнула под тяжестью выпавшего снега, по делу назначена строительно-техническая экспертиза. Как установили следователи, манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова, который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель.

Воротников был задержан в тот же день, ему предъявили обвинение по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. На первом судебном заседании по избранию меры пресечения Воротников извинился и выразил намерение помогать семьям погибших и пострадавшим, при этом он усомнился, что крыша рухнула под тяжестью снега.