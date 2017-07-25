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На шахте Кузбасса приступили к разбору завала и продолжению поисков горняка

Сибирь
25 июля, 9:41 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 25, июля. /ТАСС

24 июля на шахте "Анжерская-Южная" произошел внезапный выброс угля и газа, под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно

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КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Горноспасатели приступили к разбору завала на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где ведется поиск одного горняка. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Закончены подготовительные работы, проведена дегазация, горноспасатели приступили к разбору завалу и поиску горняка", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС источник в угольной отрасли, ЧП на шахте произошло в момент проведения подготовительных работ, машинист горных выемочных машин управлял проходческим комбайном. "В тот момент, когда произошел внезапный выброс, скорее всего, он не успел выбраться из комбайна", - добавил собеседник агентства.

24 июля в шахте произошел внезапный выброс угля и газа. На момент происшествия под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. По данным прокуратуры, ведется поиск машиниста горных выемочных машин участка подготовительных работ, связь с ним отсутствует.

В администрации уточнили, что горная выработка находится на глубине от поверхности 425 метров, длина тупиковой части - 210 метров. Согласно данным датчиков контроля метана, вечером 24 июля произошло резкое увеличение концентрации газа в конвейерном штреке.

По факту аварии СУ СК РФ по региону проводит проверку, работа шахты приостановлена. Также проверку из-за происшествия проводит Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

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