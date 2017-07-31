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Сломанный паром на Байкале починят до конца недели

Сибирь
31 июля, 12:00 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 31, июля. /ТАСС

Несмотря на двукратное увеличение частоты рейсов, два других парома не справляются с потоком туристов с острова Ольхон

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ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Паром "Семен Батагаев", поломка которого привела к скоплению туристов на острове Ольхон на Байкале, планируют ввести в строй до конца этой недели. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Иркутской области.

В минувшую субботу, 29 июля, на паромной переправе "Сахюрта - остров Ольхон" в Ольхонском районе произошла поломка одного из двух двигателей нового парома "Семен Батагаев" - вышла из строя электронная система управления двигателем. Судно было пришвартовано на временной стоянке в бухте Загли на озере Байкал.

"Ремонт парома "Семен Батагаев", по предварительной информации ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство", должен быть завершен 2 августа. 3 августа паром должен приступить к выполнению рейсов", - сказали в пресс-службе.

Несмотря на двукратное увеличение частоты рейсов, два других парома не справляются с потоком туристов. По сообщениям очевидцев, сейчас на переправе с острова скопилось порядка 700 машин, к середине на переправу смогли попасть владельцы авто, простоявшие в пробке около суток. Находящиеся на переправе туристы рассказали корр. ТАСС, что, как правило, на ольхонский паром действуют две очереди - для местных жителей и для гостей. Однако в условиях большого скопления машин многие туристы ведут себя недобросовестно, пользуясь тем, что сотрудники речного пароходства не имеют права проверять документы.

В отделе МВД по Иркутской области "Эхирит-Булагатский" корр. ТАСС сообщили, что для снятия напряженности на объекте транспортной инфраструктуры сейчас находятся 10 сотрудников полиции, включая руководство муниципального отдела, ожидается подкрепление. "Был блокирован хаотичный въезд на паром, который сопровождался массовым конфликтом граждан. Сейчас организована единая очередь", - сказал представитель ведомства. Сотрудники ФГУП "Заповедное Прибайкалье" открыли на берегу Байкала медицинский пункт.

Крупнейший на Байкале остров Ольхон является не только туристическим местом, но также географическим и сакральным центром озера. Он входит в границы особо охраняемых территорий "Заповедного Прибайкалья". В последние годы Ольхон страдает от последствий человеческого воздействия на экологию из-за возросшего турпотока на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры.

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